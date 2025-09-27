Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Fiorentina senza carattere. Pisa? Serve vincere, sennò…”
news viola
Amoruso: “Fiorentina senza carattere. Pisa? Serve vincere, sennò…”
L'opinione di Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa viola
Chiaro che la vittoria domani sia fondamentale, soprattutto per far stare i tifosi tranquilli e per muovere la classifica. Vedo una squadra senza carattere, con il Como l'ho vista arrendevole, che attendeva l'avversario. L'aspetto mentale va controllato, sia singolarmente che come gruppo. Le prestazioni non sono buone, la squadra deve iniziare a macinare. Attacco? È un discorso particolare. Non è detto che tu debba giocare con due punte, ma neanche il contrario. Non c'è una ricetta. Se vuoi supportare Kean-Piccoli e Gudmundsson assieme serve tanto equilibrio a centrocampo, devono essere i primi difensori. Pioli? Sta cercando di tenere la squadra più tranquilla possibile. Si parla già di esami importanti, anche per lui. Il calendario futuro non è tranquillo. Se domani non dovesse vincere sarebbe un problema.
© RIPRODUZIONE RISERVATA