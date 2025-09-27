Viola News
Zazzaroni pronostica Pisa-Fiorentina: “Secondo me sarà un pareggio”

Ecco il pronostico di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulla partita tra Pisa e Fiorentina di domenica
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante la trasmissione Deejay Football Club, soffermandosi sul momento della Fiorentina e sul derby imminente contro il Pisa:

La scorsa settimana avevo detto che, in caso di mancata vittoria contro il Como, la Fiorentina avrebbe potuto rischiare la retrocessione. La partita è stata persa, ma ovviamente quella non è la prospettiva reale. Personalmente la squadra mi piace molto e sono convinto che prima o poi ingranerà. Pisa e Fiorentina non si affrontano da tanti anni, e i padroni di casa giocheranno sicuramente con il cuore. Per me la gara potrebbe chiudersi in parità».

