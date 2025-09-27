Da Pisa: “Un unico dubbio di formazione. Nzola? Pronto. Cuadrado, invece, no”

Le parole di Michele Bufalino, giornalista di Radio Sportiva, sul Pisa di Alberto Gilardino.

Redazione VN 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 14:32)

Il giornalista Michele Bufalino ha parlato su Radio Bruno del Pisa di Alberto Gilardino e del prossimo match con la Fiorentina. Le sue parole.

"È un match che manca da tanto tempo, ed ha creato tante aspettative in città. Il derby sta emozionando la piazza. Come arriva il Pisa a questa partita? In questo momento, qualsiasi critica è un po' sospesa, visto che non era scontato per il Pisa conquistare la Serie A. È chiaro che se dovessero continuare ad andare così le cose, bisognerà fare delle riflessioni. Gilardino, comunque, ha tenuto a riposo, in settimana in Coppa Italia, 8 giocatori su 11 che schiererà contro i viola".

Su Gilardino e sul gioco — "Gilardino ha fatto un passo successivo rispetto al gioco di Inzaghi. Si è sentito con l'ex tecnico, ma poi ha preso una strada leggermente diversa. Ad esempio, il Pisa giocava più di contropiede la scorsa stagione, e questa caratteristica è rimasta, ma Gilardino predilige di più il 3-5-2. Inoltre, ci sono tanti esordienti di Serie A, e Gilardino sta cercando di buttarli nella mischia. La società, comunque, mi pare propensa a dare fiducia a oltranza al tecnico".

Sulle ultime gare del Pisa — "Gara come contro il Napoli, il Pisa le aveva fatte anche contro l'Atalanta e in parte con la Roma. Nella parte finale del match, contro il Napoli, i nerazzurri stavano per pareggiare, ed anche in 10 contro il Torino. Detto ciò, se la Fiorentina arriva a Pisa come se fosse un match da dentro o fuori, allora potrebbe essere molto complicata la situazione per gli uomini di Gilardino".

Sulla formazione dei padroni di casa, su Nzola e su Cuadrado — "L'unico dubbio vero sarà tra i pali. In difesa ci saranno Canestrelli, Caracciolo e penso Bonfanti. Centrocampo a cinque con Toure e Leris esterni, e Marin, Aebischer e Angori, e davanti Moreo con Nzola, e Tramoni a partita in corso. Nzola? Doveva rimettersi un po' in forma. Il suo procuratore ha detto che la Fiorentina ha confermato questa opzione di controriscatto, ed il sentore è che la Fiorentina voglia lasciarsi questa porta aperta. Al momento, l'angolano è sicuramente in vantaggio su Meister per quanto riguarda il posto da titolare. Cuadrado? Non è pronto per giocare da titolare, e Gilardino sta cercando di capire come impiegarlo al meglio. Ultimamente ha reso di più quando ha giocato sulla trequarti, anche perché non ha più lo sprint necessario per giocare a tutta fascia".