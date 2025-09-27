Cappellini: “Palladino? Inopportuno. Intervista inelegante e accusatrice”

Il parere del giornalista sulla Fiorentina e sulle ultime dichiarazioni dell'ex tecnico viola Raffaele Palladino.

Redazione VN 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 14:02)

Stefano Cappellini, giornalista di La Repubblica, è intervenuto oggi su Radio Bruno. Il suo parere sulla Fiorentina di Stefano Pioli e su Palladino e le sue ultime dichiarazioni LEGGI QUI.

"Io ho ancora fiducia in Pioli, ciò non significa però che non sia esente da critiche. I risultati non ci sono, e deve trovare delle soluzioni. Ho fiducia che ce la possa fare, ma quello che mi ha dato fastidio è che si è passati un po' troppo dalla critica legittima a Pioli a quasi all'insulto. Non è un allenatore scadente, e sono convinto che sia l'uomo giusto per provare a tirare fuori la squadra dalla difficoltà".

Su Palladino — "Il tempismo della sua intervista è molto inelegante. È stato inopportuno dopo mesi di silenzio far uscire un'intervista nel momento di difficoltà della Fiorentina. Le frecciatine a Pradè sono chiare poi. Lo ho trovato inelegante. Non lo so se l'avrebbe fatta con la Fiorentina seconda in classifica. È stata un'intervista che è stata fatta chiaramente per accusare".

Su Pisa-Fiorentina — "Spero che si veda una Fiorentina agguerrita. Fallire significherebbe aprire una crisi nerissima. Serviranno poi la qualità e l'intensità per tutta la partita. La prima cosa è la grinta, però, la fame, e non accettare altro risultato se non la vittoria".