Raffaele Palladino, intervistato alla Gazzetta dello Sport,ha rivelato anche un retroscena di mercato. A gennaio, avrebbe chiesto alla dirigenza viola Giovane del Verona. Poi vennero presi altri giocatori:
Palladino rivela: “A gennaio volevo un nome, ma la società ha fatto altre scelte”
Palladino e il nome per il mercato di gennaio
Giovane del Verona mi ha colpito. Lo volevo alla Fiorentina a gennaio, ma il club ha fatto altre scelte. Cosa faccio adesso? Studio l'inglese, vado allo stadio e con il mio staff analizzo tutte le partite di Serie A: dobbiamo tenerci pronti
