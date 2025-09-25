Gudmundsson non ha trovato la sua dimensione: Pioli e società ci credono ancora

Con il Pisa toccherà a lui?

Redazione VN 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 07:40)

Nelle difficoltà sono i migliori a dover emergere e ora la netta sensazione a Firenze è che ci sia bisogno del vero Albert Gudmundsson, ancora mai visto sui livelli di Genova, quando era al suo primo anno in Serie A. Con il Grifone stupiva, a Firenze invece non ha ancora trovato la sua dimensione.

La media fra minuti giocati e gol dell'anno scorso è stata in realtà tutt'altro che bassa, però i tanti infortuni lo hanno portato a prestazioni a singhiozzo e a non trovare mai la migliore condizione fisica. All'inizio di questa stagione ha già gridato a gran voce la voglia di dimostrare il proprio valore e ora tocca soltanto a lui trasformare tutte le intenzioni in pratica, al più presto.

In estate è stato riscattato dalla Fiorentina per 13 milioni (oltre ai 6 già versati l'anno precedente), ha la piena fiducia di società e allenatore che ora attendono risposte più che positive. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.