Nelle difficoltà sono i migliori a dover emergere e ora la netta sensazione a Firenze è che ci sia bisogno del vero Albert Gudmundsson, ancora mai visto sui livelli di Genova, quando era al suo primo anno in Serie A. Con il Grifone stupiva, a Firenze invece non ha ancora trovato la sua dimensione.
Gudmundsson non ha trovato la sua dimensione: Pioli e società ci credono ancora
Con il Pisa toccherà a lui?
La media fra minuti giocati e gol dell'anno scorso è stata in realtà tutt'altro che bassa, però i tanti infortuni lo hanno portato a prestazioni a singhiozzo e a non trovare mai la migliore condizione fisica. All'inizio di questa stagione ha già gridato a gran voce la voglia di dimostrare il proprio valore e ora tocca soltanto a lui trasformare tutte le intenzioni in pratica, al più presto.
In estate è stato riscattato dalla Fiorentina per 13 milioni (oltre ai 6 già versati l'anno precedente), ha la piena fiducia di società e allenatore che ora attendono risposte più che positive. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
