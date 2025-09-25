Una vera tegola per Tariq Lamptey:dopo l'infortunio con il Como, il terzino destro starà fuori da gare ufficiali per 4-5 mesi, con la speranza di tornare a lavorare in gruppo a gennaio.
Lamptey, che tegola. Gazzetta: "La speranza è di rivederlo a gennaio"
Brutto colpo per la Fiorentina di Pioli
«Visto il quadro clinico complesso - spiega la società - è stata effettuata (ieri mattina, ndr) un'artroscopia diagnostica dal professor Mariani.
L'intervento ha evidenziato una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La tipologia di lesione ha reso necessario l'intervento di ricostruzione del legamento, che è perfettamente riuscito». Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
