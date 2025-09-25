Monza e Fiorentina vanno male e Palladino scherza: “Vuol dire che porto fortuna”

Monza e Fiorentina, le due ex squadre di Raffaele Palladino, non stanno passando un ottimo momento, anzi. Alla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore di Genoa e Juventus, ha scherzato così:
Che porto fortuna (ride ndr). A parte gli scherzi, vedere il Monza in B mi spezza il cuore e mi auguro anche che la Fiorentina possa tornare a fare bene
