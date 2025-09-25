Raffaele Palladino parla ufficialmente per la prima volta dopo le dimissioni di quel 30 maggio 2025. Alla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore della Fiorentina ha ricostruito il suo turbolento addio da Firenze:
La verità di Palladino: “Idee troppo differenti. Rinnovo? Avevo una sensazione…”
Le parole di Raffaele Palladino sull'addio a Firenze
lo intendo il calcio come un puzzle, tutti i pezzi si devono incastrare per funzionare. Sono orgoglioso del lavoro fatto a Firenze, ma non c'erano più le condizioni per andare avanti insieme. Idee e visioni troppo differenti
RINNOVO
Me lo ricordo bene quel giorno. Sul momento mi aveva fatto piacere, ma ragionando poi a mente fredda, sentivo che restare non era più possibile. E questa sensazione me la portavo dentro da un po'
