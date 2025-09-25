La Fiorentina non può più sbagliare: si scaldano Gudmundsson e Comuzzo

Pioli studia una nuova formazione

25 settembre 2025

La Fiorentina sta preparando minuziosamente la sfida di domenica contro il Pisa. I ragazzi di Pioli sanno bene di non poter sbagliare il derby coi cugini nerazzurri, specie in un periodo concitato come quello attuale. L’allenatore deve trovare la soluzione più adeguata a uno stallo apparentemente infinito. I numeri viola sono impietosi, proprio per questo Ranieri e compagni iniziano ad avvertire la pressione della piazza. Ma come ha detto il tecnico, questo non deve condizionare la bontà del lavoro del gruppo.

In porta non si deroga: De Gea è il vero 'bonus' di questa Fiorentina. In difesa sono in corso alcune valutazioni su Comuzzo, che contro il Como ha rifiatato per via del periodo di appannamento e che scalpita per tornare a giocare. Al pari di Gudmundsson, il quale non è entrato nemmeno a gara in corso coi lariani. L'islandese lavora in gruppo già da una settimana e due giorni, per questo si augura di potersi ritagliare un po' di spazio all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani.

Niente da fare per la Curva Fiesole, che ieri ha diffuso un comunicato con cui ufficializzava il proprio forfait a Pisa per via del caro prezzi. La Fiorentina dovrà appellarsi unicamente alle proprie forze, pur sapendo di poter contare sull'appoggio a distanza dei suoi sostenitori. Nel frattempo ieri pomeriggio è partita la vendita dei biglietti per la sfida di Conference League tra Fiorentina e Sigma Olomuc. Il fischio d'inizio del primo incontro valido per il maxi-girone del torneo è previsto alle ore 21 di giovedì 2 ottobre. Ovviamente stadio Artemio Franchi. Lo scrive il Corriere dello Sport.