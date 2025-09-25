La Fiorentina sta preparando minuziosamente la sfida di domenica contro il Pisa. I ragazzi di Pioli sanno bene di non poter sbagliare il derby coi cugini nerazzurri, specie in un periodo concitato come quello attuale. L’allenatore deve trovare la soluzione più adeguata a uno stallo apparentemente infinito. I numeri viola sono impietosi, proprio per questo Ranieri e compagni iniziano ad avvertire la pressione della piazza. Ma come ha detto il tecnico, questo non deve condizionare la bontà del lavoro del gruppo.
Corriere dello Sport
La Fiorentina non può più sbagliare: si scaldano Gudmundsson e Comuzzo
In porta non si deroga: De Gea è il vero 'bonus' di questa Fiorentina. In difesa sono in corso alcune valutazioni su Comuzzo, che contro il Como ha rifiatato per via del periodo di appannamento e che scalpita per tornare a giocare. Al pari di Gudmundsson, il quale non è entrato nemmeno a gara in corso coi lariani. L'islandese lavora in gruppo già da una settimana e due giorni, per questo si augura di potersi ritagliare un po' di spazio all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani.
Niente da fare per la Curva Fiesole, che ieri ha diffuso un comunicato con cui ufficializzava il proprio forfait a Pisa per via del caro prezzi. La Fiorentina dovrà appellarsi unicamente alle proprie forze, pur sapendo di poter contare sull'appoggio a distanza dei suoi sostenitori. Nel frattempo ieri pomeriggio è partita la vendita dei biglietti per la sfida di Conference League tra Fiorentina e Sigma Olomuc. Il fischio d'inizio del primo incontro valido per il maxi-girone del torneo è previsto alle ore 21 di giovedì 2 ottobre. Ovviamente stadio Artemio Franchi. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA