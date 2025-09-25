Viola News
Prandelli difende Pioli: “Stefano è bravo, verrà fuori da questa situazione”

Prandelli su Stefano Pioli
Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, ha difeso la squadra di Stefano Piolialla Gazzetta dello Sport.L'ex ct azzurro ha piena fiducia nelle capacità dell'ex Milan:

Gasperini, dentro un progetto che, se prenderà le forme del suo calcio, può divertire e produrre risultati insospettabili al primo anno. La Fiorentina di Pioli, nonostante questi risultati: ma Stefano è bravo, ne verrà fuori. Poi da verificare anche la Juve, che resta sempre la Juve, non ci sbagliamo. E diamo a Chivu un periodo di assemblaggio per le sue teorie: si prenderà l'Inter

