CorSport: "Numeri Fiorentina impietosi. I giocatori sentono la pressione di Firenze"

La Fiorentina deve svoltare
Redazione VN

Il Corriere dello Sport si sofferma sul momento della Fiorentina. Stefano Piolideve vincere in tutti i modi a Pisa e la pressione della piazza si sta iniziando a far sentire:

La Fiorentina sta preparando minuziosamente la sfida di domenica contro il Pisa. I ragazzi di Pioli sanno bene di non poter sbagliare il derby coi cugini nerazzurri, specie in un periodo concitato come quello attuale. L’allenatore deve trovare la soluzione più adeguata a uno stallo apparentemente infinito. I numeri viola sono impietosi, proprio per questo Ranieri e compagni iniziano ad avvertire la pressione della piazza. Ma come ha detto il tecnico, questo non deve condizionare la bontà del lavoro del gruppo. 

