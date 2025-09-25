CorSport: “Lamptey non verrà sostituito in lista UEFA. Il piano della Fiorentina”

Lamptey starà fuori almeno 4 mesi

Redazione VN 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 08:54)

Le prime impressioni dopo l’infortunio di Tariq Lamptey contro il Como sembravano rassicuranti, ma gli esami hanno rivelato una realtà ben più dura: lacerazione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il comunicato ufficiale della Fiorentina ha confermato la necessità di un intervento chirurgico di ricostruzione, perfettamente riuscito, ma che terrà il terzino ghanese fuori almeno fino al 2026. Un nuovo stop pesantissimo per un giocatore già segnato da una lunga serie di guai fisici, che al Brighton lo hanno costretto a saltare oltre novanta partite in cinque stagioni.

Ora per Lamptey inizia un percorso di recupero che richiederà pazienza e cautela. L’esperienza di Dodo, che nel 2023 subì un infortunio simile e riuscì a rientrare dopo cinque mesi, alimenta qualche speranza, ma la carriera del ghanese impone prudenza. A Firenze confidano che possa tornare almeno ad allenarsi con il gruppo a gennaio, sfruttando le strutture moderne del Viola Park per accelerare i tempi senza correre rischi. La strada resta comunque lunga e incerta, e Pioli dovrà fare a meno del suo rinforzo sulla fascia destra per gran parte della stagione.

L’assenza di Lamptey apre un nuovo problema di organico per la Fiorentina, che non cambierà la lista UEFA nonostante la possibilità regolamentare di farlo. I nomi disponibili, Kouamé e Infantino, non rappresentano soluzioni utili nell’immediato. Per questo lo spazio potrebbe aprirsi ai giovani del vivaio: in Conference League attenzione a Niccolò Trapani, terzino classe 2006 e capitano della Primavera, mentre in campionato sarà Niccolò Fortini, anche lui del 2006, a scalare le gerarchie dopo l’esordio avvenuto proprio al posto del compagno infortunato. Una scelta obbligata ma anche un’opportunità di crescita per i giovani viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.