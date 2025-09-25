Gazzetta: “Gilardino e il ‘vai e gioca’. La gara speciale di Albert Gudmundsson”

Gudmundsson ritrova Gilardino

Redazione VN 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 10:45)

Quella di domenica prossima a Pisa sarà fra l'altro una gara del tutto particolare per Albert Gudmundsson ritrova, da avversario, l'allenatore che lo ha fatto esplodere in Serie A. Quel Gilardino che gli diceva «vai e gioca» quando erano entrambi al Genoa e si esaltavano a vicenda.

Così il Gila ha fatto emergere quell'anarchia tattica che rimane una delle migliori caratteristiche di Gud. Stefano Pioli vorrebbe utilizzare la stessa chiave in una trequarti da occupare con lui in solitaria o in coppia con un altro uomo di qualità per "stressare" le linee difensive avversarie, attraverso un gioco imprevedibile e fluido.

Per adesso è rimasta teoria però la convinzione generale è che presto arriverà il giorno della svolta. Stefano Pioli lo ha utilizzato in tutte le prime quattro uscite (tre da titolare) fra campionato e Conference, per poi doverlo lasciare a riposo dopo l'infortunio alla caviglia in Nazionale. Un problema fisico arrivato subito dopo la rete con la casacca dell'Islanda, non grave ma che gli ha fatto saltare le ultime due sfide in viola.

Prima contro il Napoli quando ha provato a stringere i denti, ma non è stato nemmeno convocato e poi con il Como quando è rimasto sempre in panchina. Non era al cento per cento e l'allenatore ha deciso di non utilizzarlo, forse pensando già alla sfida di domenica prossima all'Arena Garibaldi dove sarà chiamato a fare la differenza. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.