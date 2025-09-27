Il noto giornalista Giampaolo Marchini è intervenuto su Radio Bruno per dare una sua opinione sulla Fiorentina di Stefano Pioli. Le sue parole.
news viola
Marchini: “Sono cautamente ottimista. Ecco l’assetto contro il Pisa”
"Credo che quando ci sono delle difficoltà, durante la partita, la piazza sta sempre e comunque accanto alla squadra. Semmai nel post gara può criticare, ma è sempre accanto alla squadra, e così è la piazza di Firenze. Non credo quindi che ci sia una spaccatura tra squadra e tifosi".
LEGGI ANCHE
Se non dovesse andare bene a Pisa?—
"Sarebbe una settimana inevitabilmente complicata, anche se esistono partite dove non si trovano i tre punti e che si giocano comunque bene. Di sicuro, se non dovessero arrivare i tre punti a Pisa, la società dovrà fare delle riflessioni. La squadra in settimana, però, si è unita, è andata anche a cena fuori per chiarirsi, sono quindi cautamente ottimista".
Sull'assetto ed il carattere da mettere in campo col Pisa—
"Credo che l'assetto contro il Pisa non sarà differente rispetto a quello messo in campo nel primo tempo contro il Como. Credo che ci sarà una difesa a 4, anche se i due esterni saranno molto alti. Non è tanto, comunque, una questione di modulo, quanto di atteggiamento. La Fiorentina dovrà andare in campo sapendo che la aspetta una partita dura e difficile. Deve venire fuori, quindi, l'identità caratteriale del gruppo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA