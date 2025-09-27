Marchini: “Sono cautamente ottimista. Ecco l’assetto contro il Pisa”

L'opinione del noto giornalista.

Il noto giornalista Giampaolo Marchini è intervenuto su Radio Bruno per dare una sua opinione sulla Fiorentina di Stefano Pioli. Le sue parole.

"Credo che quando ci sono delle difficoltà, durante la partita, la piazza sta sempre e comunque accanto alla squadra. Semmai nel post gara può criticare, ma è sempre accanto alla squadra, e così è la piazza di Firenze. Non credo quindi che ci sia una spaccatura tra squadra e tifosi".

Se non dovesse andare bene a Pisa? — "Sarebbe una settimana inevitabilmente complicata, anche se esistono partite dove non si trovano i tre punti e che si giocano comunque bene. Di sicuro, se non dovessero arrivare i tre punti a Pisa, la società dovrà fare delle riflessioni. La squadra in settimana, però, si è unita, è andata anche a cena fuori per chiarirsi, sono quindi cautamente ottimista".

Sull'assetto ed il carattere da mettere in campo col Pisa — "Credo che l'assetto contro il Pisa non sarà differente rispetto a quello messo in campo nel primo tempo contro il Como. Credo che ci sarà una difesa a 4, anche se i due esterni saranno molto alti. Non è tanto, comunque, una questione di modulo, quanto di atteggiamento. La Fiorentina dovrà andare in campo sapendo che la aspetta una partita dura e difficile. Deve venire fuori, quindi, l'identità caratteriale del gruppo".