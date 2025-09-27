Monti: “Problema di squadra? Sì, ma tre giocatori viola devono dare di più”

Il parere dell'opinionista.

Redazione VN 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 13:30)

Lo speaker e opinionista Gianfranco Monti ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Le sue parole su alcune tematiche legate alla Fiorentina di Pioli.

"Non ho paura del Pisa, ho paura semmai della Fiorentina. Sono convinto che i viola hanno fatto un ottimo mercato, ma a questo punto devono dimostrarlo. Ci sono quei 2-3 giocatori che, a mio avviso, devono fare il salto di qualità. Onestamente, non c'è da dare tante colpe, ma semmai da segnalare che dai giocatori più forti ci aspettiamo di più. Tra questi Fagioli, che sembra troppo bloccato al momento. Come anche Gudmundsson, ed insieme a lui anche Kean".

Sempre su Kean e sullo schieramento viola — "Secondo me, Gudmundsson accanto a Kean è la chiave giusta. Piccoli ci mette l'anima, ma al momento non si trova con Kean. Mi piacerebbe moltissimo, comunque, vedere anche Fazzini e Gudmundsson dietro alla punta, perché entrambi non hanno schemi e possono portare fantasia. L'assetto? Fazzini potrebbe non solo agire da trequartista, ma anche da terzo di centrocampo. Nicolussi Caviglia lo farei giocare, come anche Mandragora. Pioli, comunque, ha tante possibilità di variare la formazione".

Su Pisa-Fiorentina e sullo smarrimento dei gigliati — "I viola hanno una bella opportunità contro il Pisa, quella di riscattarsi e dimostrare che la Fiorentina è una bella squadra. Non so dare una spiegazione comunque allo smarrimento dei gigliati, anche perché la squadra ha tutte le carte in regola. La società è solida, i giocatori di qualità ci sono: non capisco come, i calciatori, non possano divertirsi in un ambiente come quello viola".