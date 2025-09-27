VIOLA NEWS news viola radio e tv Guetta: “Troppa negatività nell’aria. E adesso è finito il tempo del rodaggio”

news viola

Guetta: “Troppa negatività nell’aria. E adesso è finito il tempo del rodaggio”

Guetta Fiorentina
L'opinione del noto giornalista.
Redazione VN

Il Direttore del Pentasport di Radio Bruno David Guetta è intervenuto oggi per dare un suo parere sulla Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco la sua opinione.

"C'è troppa negatività nell'aria. Bisogna sgonfiare questo malcontento e pensare alla forza della squadra. È finito il tempo del rodaggio, anche perché se non dovesse andare bene ancora nelle prossime partite, bisognerebbe a quel punto pensare anche alla situazione di Pioli".

Leggi anche
Da Pisa: “Un unico dubbio di formazione. Nzola? Pronto. Cuadrado, invece, no”
Pisa-Fiorentina, domenica ore 15: dove vederla in tv e streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA