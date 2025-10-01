Baroni a rischio. Sondati Palladino e De Rossi, ma occhio ad un clamoroso ritorno

Il Torino è in crisi. Per questo la dirigenza granata starebbe valutando alcuni profili per sostituire Baroni durante la sosta

Il castello di carta confezionato da Cairo e Vagnati sembra cadere in pezzi di settimana in settimana, con il tecnico che appare sempre più in difficoltà, sempre più solo e sempre più pericolante.

Le responsabilità non sono solo del tecnico ex Lazio, ma anche di un presidente, Cairo, sempre più "odiato" dalla piazza granata e contestato in ogni occasione possibile. È stato lui a rinnovare il contratto al direttore tecnico, a decidere di esonerare Vanoli e a sostituirlo con Baroni, noto per essere una persona molto pacata, aziendalista, incline a non esprimere critiche alla società in pubblico. Ma dopo 5 partite, non tutte contro grandi squadre, i problemi si stanno dilatando, non riducendo.