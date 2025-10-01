Gazzetta non si nasconde: “Conference vero grande obiettivo della Fiorentina”

La Fiorentina vuole la Conference League

Redazione VN 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 08:04)

La Conference è il vero grande obiettivo della Fiorentinache in questa manifestazione ha ormai un tavolo riservato: due finali raggiunte e perse con Vincenzo Italiano alla guida, una semifinale persa col Real Betis di Siviglia con Raffaele Palladino allenatore. Un bilancio ottimo, ma è chiaro che il sogno è vincerla.

Rocco Commisso, che a questa città, a questo club e a tutti i componenti del Viola Park sta continuando a dare di tutto e di più, ma dagli Stati Uniti, sogna un trofeo. Che garantirebbe la certezza del posto in Europa per l'anno successivo. Altro traguardo in cui i viola sperano, ma che, al momento, sembra tremendamente in salita, visto l'avvio in campionato con tre punti in cinque partite ottenuti contro Cagliari, Torino e Pisa, sempre in trasferta.

Da qui la Conference, col debutto di domani sera contro il Sigma Olomouc, ottavo nel suo campionato e già fuori dalla sua coppa di Lega, è vista come l'occasione per il rilancio e come la gara che può dare la giusta spinta per provare a battere domenica pomeriggio, sempre al Franchi, la Roma in campionato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.