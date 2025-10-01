La Conference League 2025-26 potrà contare su 285 milioni di euro in premi stagionali stanziati dall’Uefa per i 36 club protagonisti. L’aumento, rispetto al triennio conclusosi nel 2024, si attesta sui 50 milioni, per una cifra finale ben lontana dai premi previsti in Europa League (565 milioni) e Champions League (2,4 miliardi) ma comunque importante per i fatturati di club come la Fiorentina.
Conference, aumentano gli introiti: Fiorentina vinci anche per i conti
Quanto incassa la Fiorentina con la Conference League?
L’importo netto sarà suddiviso tra quote di iscrizione (3,17 milioni per club), risultati e infine il cosiddetto «value», legato ai diritti televisivi commercializzati nel mondo. Ogni club otterrà 400 mila euro per vittoria e 133 mila euro per pareggio e avrà a disposizione una serie di bonus, come altri 400 mila euro in caso di piazzamento tra le prime otto nella fase campionato.
Gli importi nella fase a eliminazione diretta sono in crescendo fino ai 2,5 milioni per la semifinale, 4 per la finale e 3 per la squadra campione. La Fiorentina semifinalista nel 2024-25 ha incassato circa 14 milioni, mentre il Chelsea vincitore della competizione poco meno di 22. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
