Conference, aumentano gli introiti: Fiorentina vinci anche per i conti

L’importo netto sarà suddiviso tra quote di iscrizione (3,17 milioni per club), risultati e infine il cosiddetto «value», legato ai diritti televisivi commercializzati nel mondo. Ogni club otterrà 400 mila euro per vittoria e 133 mila euro per pareggio e avrà a disposizione una serie di bonus, come altri 400 mila euro in caso di piazzamento tra le prime otto nella fase campionato.