Curve Fiesole squalificata, Franchi quasi vuoto: domani previsti 7.000 tifosi

Un Franchi a due facce, nel giro di soli quattro giorni. È questo lo scenario che attende la Fiorentina, chiamata a risollevarsi dopo un avvio di stagione incerto e attesa da due partite che, pur diverse per prestigio e cornice di pubblico, hanno un peso enorme: l'esordio in Conference domani contro il Sigma Olomouc e la sfida di campionato di domenica con la Roma. L'Europa, come spesso accaduto negli ultimi anni, porterà allo stadio molto meno pubblico.