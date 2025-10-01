Non solo la Fiorentina, anche il Sigma Olomouc è in crisi: al Franchi per la svolta

In che condizioni si trova il Sigma Olomouc?

Redazione VN 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 07:12)

La Fiorentina apre la sua avventura europea in Conference League affrontando il Sigma Olomouc, club ceco protagonista di un recente exploit nazionale con la conquista della Coppa di Repubblica Ceca contro lo Sparta Praga. L’entusiasmo vissuto a Olomouc, città della Moravia orientale con circa 100 mila abitanti, si è però rapidamente affievolito: la stagione 2024-25 del Sigma fin qui è stata deludente, segnata dall’eliminazione nei playoff di Europa League per mano del Malmoe e da un modesto ottavo posto in campionato.

Il punto più basso è arrivato con la clamorosa eliminazione dalla coppa nazionale per mano del Nove Sady, squadra di quarta divisione, risultato che ha aggravato una striscia negativa di otto partite con appena una vittoria. Nonostante ciò, il Sigma – da poco sostenuto dal colosso Sigma Sport, parte della holding storica che affianca il club dal 1965 – punta a sfruttare la Conference per rilanciarsi, con l’obiettivo minimo di entrare tra le prime 24 squadre. Un ritorno a quel prestigio internazionale che negli anni ’90 e primi 2000 portò la società a sfidare club come Juventus e Real Madrid e a raggiungere la finale di Intertoto contro l’Udinese.

Il club ceco vanta una tradizione importante nella crescita di giovani talenti, tra cui l’ex viola Tomas Ujfalusi, che proprio a Olomouc mosse i primi passi prima di approdare a Firenze. L’attuale tecnico Janotka punta sul 4-2-3-1 ma deve fare i conti con l’infortunio del bomber Vasulin, autore di 5 dei 9 gol segnati finora dal Sigma. Pur essendo l’avversario meno temibile del girone, la squadra ceca rappresenta comunque un’insidia: la Conference ha spesso riservato sorprese a chi sottovaluta rivali organizzati. Per la Fiorentina, in una fase delicata della stagione, non sarà concesso alcun calo di attenzione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.