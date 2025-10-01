CorFio: “Commisso vuole vincere, anche al costo di sacrificare il campionato”

Il Corriere Fiorentino su Rocco Commisso e la Conference League

La Fiorentina si prepara ad affrontareper la quarta volta consecutiva la Conference League, una competizione che ormai è diventata una vera e propria ossessione. L’obiettivo è chiaro: arrivare a Lipsia il 27 maggio 2026 e provare a sollevare quella coppa che finora è sempre sfuggita. Nonostante l’avvio di stagione complicato, dentro la società prevale la convinzione che questo debba essere l’anno della svolta. Lo stesso direttore sportivo Daniele Pradè, esprimendo la volontà della proprietà, ha ribadito pubblicamente che la priorità è vincere.

Rocco Commisso, infatti, ha investito come mai prima per consegnare a Pioli e alla squadra una rosa all’altezza del traguardo, anche a costo di sacrificare il campionato pur di riportare un trofeo a Firenze, proprio nell’anno del centenario del club. È quella la priorità. Anche a costo se necessario (e pazienza se ovviamente nessuno lo dirà mai, in particolare adesso) di sacrificare il campionato.

Il ragionamento è semplice: conquistare la Conference significherebbe riportare un titolo nella bacheca viola dopo oltre vent’anni e, al tempo stesso, garantirsi la qualificazione alla prossima Europa League. Ma tra le ambizioni e la realtà esistono ostacoli notevoli. Oltre alle difficoltà legate alla crisi attuale della squadra, ci sono rivali di spessore da affrontare. La più temuta è senza dubbio il Crystal Palace, che in Premier League sta sorprendendo tutti ed è reduce da vittorie importanti e da un mercato sostenuto da grandi risorse economiche.

Accanto agli inglesi, da non sottovalutare lo Strasburgo, club francese sotto l’orbita del Chelsea, che può contare su una rosa giovane e talentuosa con grande valore di mercato. Inoltre, già la fase a gironi presenta insidie maggiori rispetto al passato: oltre al Sigma Olomouc, avversari come Rapid Vienna, Mainz, AEK Atene, Dinamo Kiev e Losanna renderanno la strada più complicata. La Fiorentina lo sa, ma la sostanza non cambia: l’unico obiettivo dichiarato è vincere, e per riuscirci sarà fondamentale partire col piede giusto sin dalle prime sfide. Lo scrive il Corriere Fiorentino.