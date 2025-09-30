Torino in crisi, Baroni rischia? Voci su un sondaggio per Palladino

Dopo la sconfitta contro il Parma per il Torino si è aperta una crisi ormai conclamata. Proprio per questo in casa granata iniziano a circolare alcune voci per quanto riguarda il tecnico Marco Baroni. Secondo la Stampa di Torino, "il silenzio dei dirigenti dopo la sconfitta, anche nei confronti dello stesso tecnico che non ha parlato con Cairo presente allo stadio, e le voci di un sondaggio preliminare con Raffaele Palladino (l’alternativa è richiamare Paolo Vanoli) rendono ancora più profonda la crisi di un Toro che si ritrova con il peggior attacco e la peggior difesa del campionato".