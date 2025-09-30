Arrivabene: “Sempre creduto in Vlahovic. A Firenze giocavano per lui”

Torna a parlare Maurizio Arrivabene dopo l'assoluzione dall'inchiesta Prisma che lo ha coinvolto ai tempi del suo ruolo nella dirigenza della Juventus. In una lunga intervista a Tuttosport, l'ex Team Principal della Ferrari ha ribadito la sua fiducia in Dusan Vlahovic, acquistato sotto la sua reggenza dalla Fiorentina. Ecco l'estratto.
"Non può essere scarso"—
Non mi sono mai pentito di averlo preso. Segnava valanghe di gol, non può essere scarso e non lo è davvero. I gol li ha sempre fatti. Forse ha pagato il fatto che la Fiorentina giocava per lui e la Juventus non ha mai potuto. Forse se n'è accordo e ha cambiato un po' mi sembra più sereno e sta andando bene. Il cross per Kelly contro il Borussia sembrava dire: così si mettono le palle in mezzo. Lo sento ancora, è un bravo ragazzo. Lo carico: gli dico quello che dicevo ai piloti della Ferrari. Piedi per terra e andare avanti.
