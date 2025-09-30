La mediana è un rebus. CorFio: “Pioli ruota tutti, non c’è un regista degno”

Fiorentina, il centrocampo ora resta un problema irrisolto. Non che sia una grande novità, ma nemmeno Pioli è ancora riuscito ad arrivare al famoso bandolo della matassa di una squadra deludente e di una manovra che fa fatica a decollare. Un reparto nevralgico che si scopre poco aggressivo, con poca propensione a saltare l'uomo, un punto debole del gioco. Un aspetto su cui serve lavorare. Fagioli si è adattato al ruolo di regista, ma non ha funzionato, mentre Ndour è scivolato nelle retrovie. La continua rotazione degli interpreti ha palesato anche le difficoltà nell'individuare titolari e riserve.

Problema atavico

Nicolussi Caviglia è andato così così, Sohm non è invece riuscito a dare equilibrio e non si è quasi mai imposto. Fazzini è avanzato sulla trequarti e così alla fine è Mandragora quello più impiegato. Ha pure segnato due delle tre reti realizzate, a corredo di un problema significativo di tutti. Ma a far riflettere è il fatto che da anni - spiega il Corriere Fiorentino - la squadra viola cerchi un interprete degno di nota: negli anni si sono susseguiti Torreira, Amrabat, Arthur, Cataldi, Adli e non solo, ma ora siamo punto e a capo.