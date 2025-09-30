La Repubblica analizza le difficoltà riscontrate da due calciatori come Dodò e Gudmundsson, i più negativi:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Dodo e Gudmundsson in difficoltà. Rep: “Brasiliano irritato, dov’è l’islandese?”
La Repubblica
Dodo e Gudmundsson in difficoltà. Rep: “Brasiliano irritato, dov’è l’islandese?”
L'analisi de La Repubblica in merito alle situazioni di Dodò e Gudmundsson
Il brasiliano è ormai un’arma, specie nelle partite più bloccate, con i suoi uno contro uno e il suo dinamismo. Quel terzino a tutta fascia effervescente però in questo inizio di stagione è solo un ricordo. Il Dodo di adesso evapora di fronte a qualsiasi avversario, con un atteggiamento anche di irritazione, non spiegabile dalle frizioni estive con la società dettate dal mancato rinnovo e da una cessione poi non verificatasi. E l'assenza di un vice, dopo l'infortunio di Lamptey, lo rende imprescindibile per Pioli. Gudmundsson invece è stato considerato il calciatore in grado di spostare gli equilibri tecnici della Fiorentina. Ma dell’islandese visto a Genoa ancora non c’è traccia. Nemmeno in una posizione estremamente congeniale da trequartista è arrivato lo squillo giusto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA