Nervoso e poco dinamico. La Fiorentina ha smarrito il vero Dodò

Che fine ha fatto il vero Dodò? Sembra in difficoltà in ogni gara e soprattutto a Pisa non ha funzionato davvero nulla.

Redazione VN 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 07:14)

Nella difficoltà complessiva di inizio stagione della Fiorentina spicca anche quella di Dodò. Il brasiliano è apparso fra i meno brillanti contro il Pisa e non solo, qualcosa che forse non ci si aspettava. Nervoso, poco concentrato né dinamico, qualcosa di visto davvero poche volte. Ha sempre sopperito a qualche momento di carenza con altre caratteristiche e La Nazione spiega come Pioli abbia rinunciato anche a due cambi nel derby ma senza sostituirlo. 46 palloni toccati, 64% dei passaggi a buon fine, meno della metà dei duelli vinti e 13 palle perse. Insomma, un pomeriggio difficile.

Aveva iniziato bene — E dire che l'esterno aveva iniziato con entusiasmo nonostante le problematiche legate al rinnovo. Al momento, tra l'altro, non emergono novità: la priorità è invertire la rotta. Un Dodò di qualità fa tutta la differenza del mondo, a ogni livello. E ora anche per lui si apre una settimana della verità.