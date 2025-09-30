Gudmundsson è la copia sbiadita. Nazione: “Ora deve sbloccarsi lui”

Gudmundsson è un lontano parente di quello ammirato l'anno scorso. Adesso gli si chiede di sbloccarsi perché il ruolo è giusto.

Albert Gudmundsson è un po' lo specchio di questa Fiorentina. La risalita è ora, intanto tutti aspettano qualcosa che non arriva. L'islandese sta fornendo la peggior versione di sé, fatica a brillare nonostante le sue doti, non riesce a dimostrare ciò che invece in Nazionale spesso gli riesce. E allora La Nazione si chiede: dove è finito il vero Gud? L'anno scorso era in grado almeno di regalare qualche fiammata, pur in un anno complicato anche per vicende extracampo. Doveva essere l'uomo imprevedibile dell'attacco, ma nemmeno da suggeritore di Kean sta funzionando.