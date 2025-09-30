Enzo Bucchioni, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, analizza l'avvio della Fiorentina in campionato:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Pioli, avvio disastroso. Ma vi ricordate Gasperini con l’Atalanta?”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Pioli, avvio disastroso. Ma vi ricordate Gasperini con l’Atalanta?”
Le parole di Enzo Bucchioni in merito all'avvio della Fiorentina
Il pallone è pieno di storie simili, ricordiamoci l'inizio di Gasperini all'Atalanta che fu altrettanto disastroso: 3 punti in 5 partite. All'epoca erano tanti a chiederne l'esonero, sappiamo come è andata a finire. Oggi nel mirino c'è Pioli. A Firenze circola già l'identikit del perfetto successore: Luciano Spalletti. Per ora la Fiorentina non ci pensa, difende Pioli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA