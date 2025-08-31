Gazzetta su Pioli e Baroni: “Due allenatori con la retroguardia da sistemare”

La Gazzetta dello Sport si è soffermata su Marco Baroni e Stefano Pioli, i due allenatori che si sfideranno questo pomeriggio. Due squadre, il Torino e la Fiorentina, che cercano i primi 3 punti in campionato:
Marco Baroni e Stefano Pioli erano difensori, anche vincitori dello scudetto, nella loro carriera di giocatori. Dopo una lunga esperienza in panchina, si presentano all'alba di questo campionato con una retroguardia da sistemare, ma puntano sui loro uomini-gol per ottenere la prima vittoria: Torino-Fiorentina sarà anche un confronto tra attaccanti di carattere.
