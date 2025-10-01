Nazione su Fagioli: “L’idea di Pioli per rimetterlo al centro della Fiorentina”

La gestione di Nicolò Fagioli è diventata uno dei temi più divisivi in casa Fiorentina. Il centrocampista, riscattato in estate dopo il prestito dalla Juventus, è passato dall’essere accolto con entusiasmo a finire rapidamente al centro di discussioni e critiche. Pioli lo ha tenuto fuori nell’ultima gara, scelta presentata come un modo per concedergli riposo e liberarlo dalle scorie mentali, ma che ha inevitabilmente alimentato polemiche e interrogativi: con lui in campo sarebbe andata diversamente? Domanda senza risposta, ma emblematica della sua condizione: Fagioli è sempre oggetto di dibattito.
Il problema principale resta la costruzione del gioco: la Fiorentina fatica nel palleggio e nella gestione della pressione, e il centrocampista ex Juve non è riuscito finora a cambiare il volto della squadra. Le sue qualità tecniche sono indubbie, ma non bastano se non inserite in un contesto che lo valorizzi. Ogni volta che la pressione si alza, infatti, la sua manovra si inceppa e il centrocampo viola ricade nei soliti limiti. Da qui nasce l’idea di affiancarlo a un regista puro, capace di alleggerirgli i compiti, lasciandolo più libero di agire da mezzala creativa.
La soluzione più concreta sembra quindi un centrocampo a tre, con Nicolussi Caviglia davanti alla difesa, Fagioli riportato nella posizione di interno e un terzo elemento di equilibrio come Mandragora o Sohm. Uno schieramento che potrebbe rilanciarlo, evitando di perderlo del tutto sul piano della fiducia e dell’incisività. Fagioli resta un talento che ha ancora tempo per crescere, ma la Fiorentina deve trovare in fretta il modo giusto per inserirlo stabilmente nei suoi meccanismi. Lo scrive la Nazione.
