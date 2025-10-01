Nazione su Fagioli: “L’idea di Pioli per rimetterlo al centro della Fiorentina”

La gestione di Nicolò Fagioli è diventata uno dei temi più divisivi in casa Fiorentina. Il centrocampista, riscattato in estate dopo il prestito dalla Juventus, è passato dall’essere accolto con entusiasmo a finire rapidamente al centro di discussioni e critiche. Pioli lo ha tenuto fuori nell’ultima gara, scelta presentata come un modo per concedergli riposo e liberarlo dalle scorie mentali, ma che ha inevitabilmente alimentato polemiche e interrogativi: con lui in campo sarebbe andata diversamente? Domanda senza risposta, ma emblematica della sua condizione: Fagioli è sempre oggetto di dibattito.