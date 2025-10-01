CorSport su Piccoli: “Serve un segnale forte, sopratutto dopo la cifra pagata”

Roberto Piccoli si prepara a vivere un momento speciale: il suo esordio europeo con la maglia della Fiorentina. Il classe 2001, arrivato in estate dal Cagliari per una cifra importante, non aveva potuto disputare gli spareggi contro il Polissya a causa della lista UEFA già chiusa. Ora, complice la squalifica di Kean, Pioli si affiderà a lui o a Dzeko, con la possibilità che comunque il giovane attaccante possa subentrare a gara in corso. Per Piccoli la sfida col Sigma Olomouc rappresenta un’occasione ideale per lasciare un segno e, magari, trovare il primo gol in viola.

Su di lui pesa un investimento significativo: 25 milioni più bonus al Cagliari e un ingaggio da 1,4 milioni l’anno. Un prezzo che porta con sé inevitabili aspettative, alimentate anche dai numeri della scorsa stagione, quando con il Cagliari raccolse 10 reti e 3 assist in Serie A, oltre a 2 gol in Coppa Italia. Un rendimento che aveva attirato l’attenzione di diverse big italiane ed europee. Cresciuto tra prestiti e cambi di maglia, Piccoli ha vissuto un percorso di crescita complesso, ma è riuscito a dimostrare di avere fiuto del gol.