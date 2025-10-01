CorFio: “Finale a Lipsia? Se si pensa a questa Fiorentina, sembra impossibile”

Il Corriere Fiorentino, parlando della possibile finale a Lipsia, scherza un po' sul momento complicato della Fiorentina di Stefano Pioli.A oggi, arrivare in fondo alla Conference, è davvero così complicato?
Altro giro, altra corsa, altra Conference e, chissà, altro finale. Parte domani un altro lungo viaggio, il quarto consecutivo, verso una coppa che sta diventando una specie di ossessione. Destinazione: Lipsia. Data: 27 maggio 2026. È quella la meta. E se è vero che 238 giorni possono sembrare una vita (tanti ne mancano all’appuntamento) è altrettanto risaputo che nel calcio, un po’ come nella vita, il tempo vola. Certo, se si pensa a come è messa oggi la Fiorentina, sforzarsi di pensare a quel giorno può apparire come un esercizio di pura follia.
