Massara su Dybala: “Il recupero procede bene. Con la Fiorentina…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-gara di Roma-Lille, Ricky Massara ha parlato di Paulo Dybala e del suo recupero in vista della gara di domenica contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco le sue parole:
Dybala si sta allenando bene e il recupero procede alla grande. Speriamo sia disponibile per domenica contro la Fiorentina
