Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Massara su Dybala: “Il recupero procede bene. Con la Fiorentina…”

altre news

Massara su Dybala: “Il recupero procede bene. Con la Fiorentina…”

paulo dybala
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ricky Massara ha parlato di Paulo Dybala e del suo recupero in vista di Firenze
Redazione VN

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-gara di Roma-Lille, Ricky Massara ha parlato di Paulo Dybala e del suo recupero in vista della gara di domenica contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco le sue parole:

Dybala si sta allenando bene e il recupero procede alla grande. Speriamo sia disponibile per domenica contro la Fiorentina

Leggi anche
Di Marzio annuncia: “De Rossi e la Roma risolvono il contratto”
Dopo il Sigma Olomouc, la Roma: il punto su Dybala, ma non solo

© RIPRODUZIONE RISERVATA