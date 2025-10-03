Tudor perde un difensore per 45 giorni: torna proprio contro la Fiorentina

Viola News
Infortunio in casa Juventus
La Juventus deve fare i conti con un nuovo problema in difesa: Cabal rischia circa 45 giorni di stop per infortunio. Una tegola pesante per Tudor, che perde così un elemento prezioso proprio nel momento in cui la squadra è chiamata a dare continuità ai risultati in campionato e nelle coppe.

Il difensore potrebbe saltare diversi match fondamentali, compresa la sfida contro la Fiorentina, uno degli appuntamenti più delicati del calendario bianconero. La sua assenza costringerà il tecnico a rivedere assetti e rotazioni, aumentando il carico di lavoro per i compagni di reparto.

L’infortunio di Cabal apre quindi una nuova emergenza nella retroguardia juventina. Tudor dovrà trovare soluzioni alternative per mantenere equilibrio e solidità, affidandosi all’esperienza dei titolari rimasti e valutando eventuali adattamenti tattici nelle prossime gare. Lo riporta Sky Sport.

