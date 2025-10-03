Tudor perde un difensore per 45 giorni: torna proprio contro la Fiorentina

La Juventus deve fare i conti con un nuovo problema in difesa: Cabal rischia circa 45 giorni di stop per infortunio. Una tegola pesante per Tudor, che perde così un elemento prezioso proprio nel momento in cui la squadra è chiamata a dare continuità ai risultati in campionato e nelle coppe.
Infortunio in casa Juventus
Il difensore potrebbe saltare diversi match fondamentali, compresa la sfida contro la Fiorentina, uno degli appuntamenti più delicati del calendario bianconero. La sua assenza costringerà il tecnico a rivedere assetti e rotazioni, aumentando il carico di lavoro per i compagni di reparto.
L’infortunio di Cabal apre quindi una nuova emergenza nella retroguardia juventina. Tudor dovrà trovare soluzioni alternative per mantenere equilibrio e solidità, affidandosi all’esperienza dei titolari rimasti e valutando eventuali adattamenti tattici nelle prossime gare. Lo riporta Sky Sport.
