Arrivano notizie da Roma: ecco se Dybala ci sarà con la Fiorentina

Dybala ci sarà con la Fiorentina?

La Roma ritrova il sorriso in vista della delicata sfida di domenica contro la Fiorentina: Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo dopo lo stop per infortunio. L’attaccante argentino aveva iniziato un percorso individuale la scorsa settimana, ma ora ha ricevuto il via libera dai medici per unirsi nuovamente ai compagni. Lo riporta Sky Sport.