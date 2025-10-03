Arrivano notizie da Roma: ecco se Dybala ci sarà con la Fiorentina

La Roma ritrova il sorriso in vista della delicata sfida di domenica contro la Fiorentina: Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo dopo lo stop per infortunio. L’attaccante argentino aveva iniziato un percorso individuale la scorsa settimana, ma ora ha ricevuto il via libera dai medici per unirsi nuovamente ai compagni. Lo riporta Sky Sport.
Dybala ci sarà con la Fiorentina?
Mercoledì la risonanza di controllo ha confermato la guarigione dalla lesione muscolare, permettendo così a Dybala di tornare a disposizione di Gasperini. Una notizia che ridà fiducia all’ambiente giallorosso, ancora scosso dalla sconfitta europea contro il Lilla.
L’argentino dovrebbe essere convocato per la gara del Franchi, anche se probabilmente non avrà i novanta minuti nelle gambe.
