Da Roma: “Angelino alle prese con l’influenza. Sarà una partita aperta”

Andrea Di Carlo, giornalista de Il Romanista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole in vista di Fiorentina-Roma:
Virus influenzale per Angelino che non era già al meglio giovedì in Europa League. L'avvio della stagione è molto positivo. Mettere in cascina punti può aiutare Gasperini a lavorare meglio. Ora però la Roma è lontana dall'Atalanta di Gasperini. Non è stato un mercato che ha consegnato all'allenatore i giocatori che voleva. Ma è una squadra che sa stare in campo, non è un avversario facile. Mi stupisce la sterilità offensiva della Fiorentina con il potenziale che c'è. Sarà una partita aperta.
La formazione—
In porta Svilar. In difesa si va sulla continuità con Celik, Mancini e Ndicka. A destra Wesley, a Roma facciamo un parallelo con Dodò. A sinistra Tsimikas. A centrocampo Soulé, Pellegrini, Koné alle spalle di Dovnyk.
