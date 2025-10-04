Da Roma: “Angelino alle prese con l’influenza. Sarà una partita aperta”

Viola News
Il punto da Roma con il giornalista Andrea Di Carlo
Redazione VN

Andrea Di Carlo, giornalista de Il Romanista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole in vista di Fiorentina-Roma:

Virus influenzale per Angelino che non era già al meglio giovedì in Europa League. L'avvio della stagione è molto positivo. Mettere in cascina punti può aiutare Gasperini a lavorare meglio. Ora però la Roma è lontana dall'Atalanta di Gasperini. Non è stato un mercato che ha consegnato all'allenatore i giocatori che voleva. Ma è una squadra che sa stare in campo, non è un avversario facile. Mi stupisce la sterilità offensiva della Fiorentina con il potenziale che c'è. Sarà una partita aperta.

La formazione

In porta Svilar. In difesa si va sulla continuità con Celik, Mancini e Ndicka. A destra Wesley, a Roma facciamo un parallelo con Dodò. A sinistra Tsimikas. A centrocampo Soulé, Pellegrini, Koné alle spalle di Dovnyk.

