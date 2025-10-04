Zazzaroni risponde a Trevisani: “Fiorentina al sesto posto per seguito”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha fatto un punto sulla situazione dei club italiani più tifati durante la trasmissione "Deejay Footbal club" in onda su Radio Deejay. Queste le sue parole anche in merito alla Fiorentina:
Hanno fatto una ricerca sulle squadre con più tifosi in Italia e non solo nella stagione 2024/2025. Al primo posto c'è la Juventuscon 7,9 milioni di tifosi, al secondo posto c'è l'Intera 4,2 milioni, al terzo posto c'è il Milana 3,8 milioni, al quarto il Napoliche è il club maggiormente cresciuto ed è salito a 3 milioni, al quinto posto c'è la Roma a 1,8 milioni, mentre al sesto posto c'è la Fiorentina che Trevisani diceva non essere seguita e che invece ha 701 mila tifosi al seguito.
