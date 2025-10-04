L'ex giocatore viola Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Di giovedì prendo solo il risultato. Ecco cosa servirà contro la Roma”
news viola
Amoruso: “Di giovedì prendo solo il risultato. Ecco cosa servirà contro la Roma”
Le parole dell'ex difensore viola Lorenzo Amoruso a Radio Bruno
Giovedì sera bene il risultato, ma prendiamo solo quello. Non ho visto un cambio di ritmo, determinazione. Il valore degli avversari però era mediocre. Non illudiamoci. La Roma viene da una sconfitta, avranno le antenne alte. Gasperini è esperto, avrà analizzato le problematiche della Fiorentina e cercherà di metterle in esposizione. E' una partita difficile, brutta. L'avversario sfrutterà bene gli spazi. Andranno sfruttate le situazione di 1 vs 1. Mi auguro che la Fiorentina voglia essere propositiva. Rinunciare dall'inizio a Gudmundsson in coppa credo sia un segno per farlo recuperare in vista della Roma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA