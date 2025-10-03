Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Fiorentina-Roma, domenica ore 15:00: dove vederla in tv e streaming

Dove vederla

Fiorentina-Roma, domenica ore 15:00: dove vederla in tv e streaming

dove vederla
Ecco come seguire la sfida dell'Artemio Franchi tra Fiorentina e Roma, in programma domenica 5 ottobre ore 15:00
Redazione VN

Questa domenica presso lo stadio Artemio Franchi e con fischio d'inizio previsto per le ore 15.00, la Fiorentina di Stefano Pioli scenderà in campo per affrontare la Roma di Gian Piero Gasperini. La squadra dell'ex tecnico del Milan ha raccolto tre punti finora in campionato e dopo una settimana di grandi discussioni, dovute ai ko casalinghi con Napoli e Como, l'ultimo pareggio fuori casa con il Pisa e la vittoria in Conference League, dovrà cercare in tutti i modi di ottenere la prima vittoria stagionale in Serie A proprio contro la squadra romana. Ecco dove vedere la sfida del Franchi in tv e streaming

Dove seguirla in Tv e radio

—  

5/10 ore 15:00Stadio Artemio Franchi
TVDAZN
StreamingDAZN
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

—  

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

Leggi anche
L’analisi di Pazzini: “Con il Pisa Kean non fa doppietta per pigrizia”
Roccati: “Martinelli merita spazio. Ecco il perché della scelta di Pioli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA