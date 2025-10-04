Lorenzo Stovini, cresciuto nelle giovanili della Roma e tifoso della Fiorentina, ha parlato sulle frequenze di TeleRadioStereo 92.7, alla vigilia di Fiorentina-Roma:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Stovini: “Commisso, la passione vera è un’altra cosa. Meraviglie a Como”
il giudizio
Stovini: “Commisso, la passione vera è un’altra cosa. Meraviglie a Como”
"Commisso e gli altri sono imprenditori, può piacergli o non piacergli il calcio. A Como hanno messo su una cosa meravigliosa"
La Fiorentina è partita male, ma la vittoria di giovedì potrebbe dare una spinta per la partita di domani. Da giugno a settembre è sempre la squadra più forte del mondo, poi si vedono i valori. Commisso? Non mi vorrei sbagliare, ma ai tempi avrebbe dovuto comprare il Milan. Sono imprenditori, può piacergli o non piacergli il calcio. Il suo magari l’ha fatto, gli investimenti vengono fatti, ma la passione vera è un’altra cosa. A Roma, da pischello, c’era l’amore viscerale di Franco Sensi. O quando a Firenze c’era Cecchi Gori, con tutti gli errori che ha fatto, ma ci teneva. Il Como ha un proprietario stramiliardario, ma ha messo su una squadra e uno staff da numeri uno. Anche se non gliene fregasse niente, ha messo su una cosa meravigliosa. Della Valle invece non voleva investire, era chiaro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA