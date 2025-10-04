"Il Pentasport" di Radio Bruno è andato a saggiare l'ambiente in casa Roma, collegandosi con Matteo De Santis della Stampa.
clima giallorosso
Da Roma: “Dopo giovedì invertite le parti. Dybala può giocare 20′, va gestito”
Fiorentina e Roma? "Si sono invertite le parti, la Roma arrivava col vento in poppa. Il giovedì di coppa ha un po' scombussolato le carte. La Roma è stata sovrastata fisicamente e atleticamente dal Lille e lascia lo strascico dei tre rigori sbagliati. Con una vittoria a Firenze metteresti un margine importante di 12 punti. Su una squadra che è sempre stata negli ultimi anni a lottare per gli stessi obiettivi, come la Fiorentina. La situazione delle due squadre non è così differente per quanto riguarda l'assimilazione del credo del proprio allenatore. La fortuna della Roma è aver messo in cascina molti più punti di quelli che avrebbe meritato in campo".
Dybala? "Ha fatto solo due allenamenti in gruppo, può giocare 20/30'. La fragilità del ragazzo è un tema, è un oggetto di cristallo che va gestito".
Angelino? "Influenza, è rimasto a Roma. Gioca Tsimikas, nonostante l'errore in Europa League. Rensch può essere il jolly, ma più da partita in corso. Davanti dovrebbe rigiocare Dovbyk, Gasperini non è rimasto colpito dalla prestazione di Ferguson. Penso che dietro di lui rigiochino Soulè e Pellegrini".
