Da Roma: “Dopo giovedì invertite le parti. Dybala può giocare 20′, va gestito”

Fiorentina e Roma? "Si sono invertite le parti, la Roma arrivava col vento in poppa. Il giovedì di coppa ha un po' scombussolato le carte. La Roma è stata sovrastata fisicamente e atleticamente dal Lille e lascia lo strascico dei tre rigori sbagliati. Con una vittoria a Firenze metteresti un margine importante di 12 punti. Su una squadra che è sempre stata negli ultimi anni a lottare per gli stessi obiettivi, come la Fiorentina. La situazione delle due squadre non è così differente per quanto riguarda l'assimilazione del credo del proprio allenatore. La fortuna della Roma è aver messo in cascina molti più punti di quelli che avrebbe meritato in campo".