L’opinione: “Cosa doveva fare Commisso? Forse si fida delle persone sbagliate”

"Mi domando che dovesse fare Commisso, quest'anno ha tenuto tutti: da De Gea a Kean. Si sta fidando delle persone sbagliate?"

"È troppo presto per i giudizi, la Fiorentina se perdesse con la Roma non sarebbe una sconfitta di cui imbarazzarsi. Domani giochiamo contro una squadra forte che ritrova Dybala che anche negli ultimi 20' può farti male. È importante la partita di domani, così come tutte quelle che arrivano per la situazione in cui ci troviamo. Non mi aspetto miracoli ma la grinta e la corsa, quelle sì, senza paura in campo".

Formazione? "Gudmundsson deve prima o poi sbloccarsi, senza giocare non può farlo. Lo stesso discorso vale anche per Fagioli. Pioli deve fare quello che farebbe chiunque. Mi domando cosa dovesse fare Commisso, quest'anno ha tenuto tutti da De Gea a Kean, ha preso Piccoli... Fossi in lui mi chiederei come è possibile essere in questa situazione, se si stia fidando delle persone sbagliate".