Roma, Repubblica: “Dybala pronto per Firenze. Dal dischetto una certezza”

Domani pomeriggio (ore 15) la Roma sarà di scena a Firenze, e uno dei nomi caldi per un’eventuale esecuzione dal dischetto è quello di Matías Soulé, pronto a partire dal 1’. Ma gli occhi sono tutti puntati su Paulo Dybala, che torna tra i convocati e partirà dalla panchina. L’argentino è una garanzia dal dischetto: da quando è arrivato nella Capitale ha trasformato tutti i rigori calciati, 17 su 17, senza mai sbagliare. Gol pesanti, spesso decisivi.