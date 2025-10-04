In casa Roma, la sconfitta europea ha lasciato strascichi anche emotivi: tra i tifosi serpeggia una domanda ricorrente – «E il prossimo, chi lo tira?» – a testimonianza del momento di incertezza che accompagna la squadra. Non sarà Dovbyk, implacabile dagli undici metri a Girona ma tutt'altro che convincente in maglia giallorossa.
Roma, Repubblica: “Dybala pronto per Firenze. Dal dischetto una certezza”
Domani pomeriggio (ore 15) la Roma sarà di scena a Firenze, e uno dei nomi caldi per un’eventuale esecuzione dal dischetto è quello di Matías Soulé, pronto a partire dal 1’. Ma gli occhi sono tutti puntati su Paulo Dybala, che torna tra i convocati e partirà dalla panchina. L’argentino è una garanzia dal dischetto: da quando è arrivato nella Capitale ha trasformato tutti i rigori calciati, 17 su 17, senza mai sbagliare. Gol pesanti, spesso decisivi.
Tuttavia, anche per la Joya il rigore può essere un'arma a doppio taglio. Proprio calciando un penalty contro il Lecce, il 9 ottobre 2022, si procurò un infortunio muscolare. Un déjà-vu vissuto anche quest’anno, contro il Torino: rincorsa, tiro, e fastidio muscolare.
