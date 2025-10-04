Italia, Gattuso riparte dalle certezze: Kean-Retegui una garanzia

Il ct Gennaro Gattuso ha deciso di ampliare una rosa composta già da 34 giocatori con gli innesti di Coppola, Cambiaghi e il centrocampista della Fiorentina Nicolussi Caviglia. A discapito di Maldini, Fabbian e Gatti. Le prime indicazioni tattiche Gattuso le ha già avute nelle precedenti partite con la coppia Kean-Retegui che è risultata una scelta vincente.