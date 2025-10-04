Viola News
Tuttosport: “Roma banco di prova. Ma Kean può sorridere: il motivo”

Moise Kean incontra la sua vittima preferita: la Roma
Redazione VN

Ora Stefano Pioli deve vincere anche in campionato. La sfida di domani con la Roma rappresenta un banco di prova molto impegnativo: appena due volte nella storia del club è accaduto di non vincere nessuna delle prime sei gare di Serie A, nel 1935/36 e nel 1977/78 (2 pareggi e 4 sconfitte).

Il tecnico viola potrà contare su Kean riposato dopo la squalifica smaltita giovedì. Ancora a secco di gol, l'attaccante però trova la Roma, una delle sue vittime preferite sia quando giocava con la Juventus che lo scorso anno alla Fiorentina. Curiosità beneaugurante per Kean e la sua squadra: le 3 reti finora fatte alla Roma sono sempre arrivate nel mese di ottobre. Lo riporta Tuttosport

