Ora Stefano Pioli deve vincere anche in campionato. La sfida di domani con la Roma rappresenta un banco di prova molto impegnativo: appena due volte nella storia del club è accaduto di non vincere nessuna delle prime sei gare di Serie A, nel 1935/36 e nel 1977/78 (2 pareggi e 4 sconfitte).
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “Roma banco di prova. Ma Kean può sorridere: il motivo”
Tuttosport
Tuttosport: “Roma banco di prova. Ma Kean può sorridere: il motivo”
Moise Kean incontra la sua vittima preferita: la Roma
Il tecnico viola potrà contare su Kean riposato dopo la squalifica smaltita giovedì. Ancora a secco di gol, l'attaccante però trova la Roma, una delle sue vittime preferite sia quando giocava con la Juventus che lo scorso anno alla Fiorentina. Curiosità beneaugurante per Kean e la sua squadra: le 3 reti finora fatte alla Roma sono sempre arrivate nel mese di ottobre. Lo riporta Tuttosport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA