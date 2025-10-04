Cor.Sport: “Dovbyk-Ferguson, tra errori e fischi è crisi? Pioli fiuta l’occasione”

Stefano Pioli è alla ricerca della formula giusta, ma finora il risultato è stato deludente.

Giovedì, in Europa, la conferma: Dovbyk ha sbagliato due volte lo stesso rigore, mentre Ferguson, soffocato da Mbemba, è uscito tra i fischi dell’Olimpico. In sette partite, insieme hanno portato appena un gol: troppo poco per una Roma che sogna in grande.