Stefano Pioli è alla ricerca della formula giusta, ma finora il risultato è stato deludente.
Corriere dello Sport
Cor.Sport: “Dovbyk-Ferguson, tra errori e fischi è crisi? Pioli fiuta l’occasione”
Giovedì, in Europa, la conferma: Dovbyk ha sbagliato due volte lo stesso rigore, mentre Ferguson, soffocato da Mbemba, è uscito tra i fischi dell’Olimpico. In sette partite, insieme hanno portato appena un gol: troppo poco per una Roma che sogna in grande.
I numeri non mentono. Gli expected goals sono bassi, i tiri in porta ancora meno. Non si tratta di sfortuna, ma di un attacco che fatica a rendersi davvero pericoloso. Per Gasperini la missione è chiara: rigenerare due punte che sembrano aver smarrito il feeling con il gol.
La Fiorentina osserva, consapevole che al Franchi potrebbe trovarsi davanti un avversario fragile proprio nel reparto decisivo. Un’occasione da sfruttare, se Pioli e i suoi sapranno colpire al momento giusto. Lo scrive il Corriere dello Sport.
