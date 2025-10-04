Stefano Cappellini, sulle pagine dell'edizione odierna de La Repubblica, ha analizzato la situazione di Tommaso Martinelli, tenuto in panchina anche contro il Sigma Olomouc:
Repubblica su Martinelli: “Nessun caso. E se fosse successo come a Terracciano?”
L'analisi di Stefano Cappellini in merito alla situazione di Tommaso Martinelli
La partita con i cechi dice che non siamo guariti. La squadra continua a non girare e l’impressione è che con una formazione seria di fronte non sarebbe arrivata una vittoria. Fagioli e Gudmundsson, che avrebbero dovuto creare qualità e superiorità numerica, sono i peggiori in assoluto del momento. Ma nessuno sta rendendo come dovrebbe e in un coro, se stonano in tanti, l’effetto finale è sgradevole. Serve una terapia d’urto e la Roma è l’urto giusto. Serve compattezza e qualche polemica in meno. Credo che poche cose raccontino la tendenza del mondo viola a crearsi problemi in casa come il presunto caso Martinelli. Con tutto il rispetto: avendo De Gea in porta, qual è l’urgenza di testare il ragazzo? E non sarà che, se Martinelli avesse fatto una papera, come peraltro successe a Terracciano in Conference l’anno scorso, i primi a chiedere conto della scelta sarebbero stati quelli che invocavano la messa in prova del baby portiere? Abbiamo già troppi problemi per crearne di inesistenti.
