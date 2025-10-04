Viola News
VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica su Martinelli: “Nessun caso. E se fosse successo come a Terracciano?”

La Repubblica

Repubblica su Martinelli: “Nessun caso. E se fosse successo come a Terracciano?”

Martinelli
L'analisi di Stefano Cappellini in merito alla situazione di Tommaso Martinelli
Redazione VN

Stefano Cappellini, sulle pagine dell'edizione odierna de La Repubblica, ha analizzato la situazione di Tommaso Martinelli, tenuto in panchina anche contro il Sigma Olomouc:

La partita con i cechi dice che non siamo guariti. La squadra continua a non girare e l’impressione è che con una formazione seria di fronte non sarebbe arrivata una vittoria. Fagioli e Gudmundsson, che avrebbero dovuto creare qualità e superiorità numerica, sono i peggiori in assoluto del momento. Ma nessuno sta rendendo come dovrebbe e in un coro, se stonano in tanti, l’effetto finale è sgradevole. Serve una terapia d’urto e la Roma è l’urto giusto. Serve compattezza e qualche polemica in meno. Credo che poche cose raccontino la tendenza del mondo viola a crearsi problemi in casa come il presunto caso Martinelli. Con tutto il rispetto: avendo De Gea in porta, qual è l’urgenza di testare il ragazzo? E non sarà che, se Martinelli avesse fatto una papera, come peraltro successe a Terracciano in Conference l’anno scorso, i primi a chiedere conto della scelta sarebbero stati quelli che invocavano la messa in prova del baby portiere? Abbiamo già troppi problemi per crearne di inesistenti.

