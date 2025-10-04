Nicolussi, che gioia la prima in Nazionale! Ma in passato c’era già stato vicino

Arriva la prima convocazione in azzurro per Hans Nicolussi Caviglia. Trovare spazio sarà dura in un reparto che può contare su gente come Barella e Tonali, ma la soddisfazione sarà comunque grande. Il momento della Fiorentina non è dei migliori, ma Nicolussi Caviglia si è preso in poco tempo una maglia da titolare a discapito di chi, come ad esempio Fagioli, ha in testa lo stesso obiettivo: fare bene e riconquistare la Nazionale.