Arriva la prima convocazione in azzurro per Hans Nicolussi Caviglia. Trovare spazio sarà dura in un reparto che può contare su gente come Barella e Tonali, ma la soddisfazione sarà comunque grande. Il momento della Fiorentina non è dei migliori, ma Nicolussi Caviglia si è preso in poco tempo una maglia da titolare a discapito di chi, come ad esempio Fagioli, ha in testa lo stesso obiettivo: fare bene e riconquistare la Nazionale.
Nicolussi, che gioia la prima in Nazionale! Ma in passato c'era già stato vicino
Nicolussi, che gioia la prima in Nazionale! Ma in passato c'era già stato vicino
Per Nicolussi Caviglia arriva la prima convocazione in Nazionale
Nicolussi sta diventando un punto fermo e la chiamata azzurra certifica le grandi speranze che gli allenatori ripongono in lui. Eppure in passato la maglia azzurra l'aveva odorata: in uno stage del dicembre 2022 con Roberto Mancini ct. A quel tempo Nicolussi Caviglia giocava nel Sudtirol e dopo pochi giorni sarebbe andato alla Salernitana. C'erano anche Jacopo Fazzini, Tommaso Martinelli e Cher Ndour. Lo riporta La Repubblica.
